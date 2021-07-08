馬化騰：騰訊將和陸國家天文台共同展開探星計畫

大陸太空發展攜手民企，騰訊公司董事長兼執行長馬化騰8日在「2021世界人工智能大會」開幕表示，騰訊將和大陸國家天文台共同發布探星計畫，把上海優圖實驗室的AI技術用於探索宇宙。

新浪科技報導，馬化騰指出，這次還帶來王者榮耀的AI電競賽，希望讓大家欣賞到最高水平的AI競技，同時激發青年人對通用AI的研究興趣。

馬化騰提到，過去一年，AI在醫療、城市治理、非接觸服務等領域，為的生活帶來了越來越多的便利，但對AI的未知仍大於已知。人類追求科技向善，就要推動AI向善，讓AI技術實現可知可控，可用可靠。

他表示，騰訊將進一步扎根上海，聚焦基礎研究和前沿探索，專注做好數位化助手，助力上海從事數位化轉型。