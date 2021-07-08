寧德時代曾毓群身價首次超越馬雲 A股市值排第5

大陸車用電池龍頭寧德時代昨（7）日股價收漲逾5%，再創歷史新高，總市值突破人民幣1.26兆元，位居A股總市值第五位。隨著股價創新高，寧德時代董事長曾毓群在全球富豪榜的排名已超過阿里巴巴創辦人馬雲。

每日經濟新聞報導，富比世富豪榜的實時榜單顯示，寧德時代董事長曾毓群身家達到480億美元，位列全球第25位。曾毓群的身家已超過排名第29位的馬雲。馬雲目前身家為461億美元。

寧德時代股價昨收人民幣542.5元，市值來到人民幣1.26兆元，相當於比亞迪、長城汽車、吉利三家整車企業市值總和。

今年以來，寧德時代股價累計上漲54.58%，總市值增加了4456億元。自上市至今，寧德時代股價累計漲2,066.31%。

截至7日收盤，貴州茅台以人民幣2.5兆元的市值位居A股榜首，工商銀行和建設銀行分居第二和第三位，兩者的市值分別超過人民幣1.7兆元和1.6兆元；排名第四的是招商銀行，市值為人民幣1.35兆元；寧德時代排名第五。

寧德時代的主營業務為新能源汽車所使用的動力電池。2020年，寧德時代營收為人民幣503億元，淨利潤接近人民幣56億元。

寧德時代近日股價表現與該公司將向特斯拉供應鋰離子動力電池產品有關。6月28日，寧德時代發布拿下特斯拉四年大單；6月30日，寧德時代與寶馬集團等成立原材料專項小組，以確保原材料長期且可持續供應。

韓國新能源分析機構SNE的統計稱，寧德時代已連續四年排名全球動力電池裝車量的首位。2020年寧德時代動力電池的全球裝車量為34 GWh（GWh=10億瓦小時或100萬瓩小時），市占率近四分之一。