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網絡視聽用戶 規模達9.44億

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國網絡視聽節目服務協會日前發布「2021中國網絡視聽發展研究報告」顯示，截至2020年12月，大陸網路視聽用戶規模達9.44億，2020年泛網路視聽產業規模超過6000億元（人民幣，下同）。

香港中通社報導，當前，大陸網路視聽用戶規模不斷增長，已成為新網民數量的重要增長點。「2021中國網絡視聽發展研究報告」指出，截至2020年12月，大陸網民對網路視聽服務使用率為95.4%。在各細分領域中，短影音用戶使用率最高，達88.3%，用戶規模為8.73億；綜合影音的用戶使用率為71.1%，用戶規模為7.04億；網路直播使用率為62.4%，用戶規模6.17億。

大規模的用戶數量為網路視聽行業帶來巨大商業價值。數據顯示，主流影音網站付費用戶數均呈增長趨勢。近半數的用戶曾為網路視頻節目付費，其中20.2%的用戶還選擇過超前點播服務。

網路直播 影音網站 人民幣

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