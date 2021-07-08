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台企設總部 江西最高獎勵3000萬

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

江西加快推進海峽兩岸產業合作區建設，支持符合條件的台資企業在江西省新設地區總部和總部型機構，最高獎勵3000萬元人民幣

中新社報導，江西官方7日公布「關於加快推進海峽兩岸產業合作區（江西）建設的實施意見」，促進贛台經濟社會融合發展，助推江西高質量跨越式發展

截至2021年3月，江西累計引進台資項目3750個，實際進資157.87億美元，鴻海、東元、寶成、統一等20餘家台灣百大集團在江西投資設立50多家企業。2020年江西省設立海峽兩岸產業合作區，該產業合作區為「一區三園」，包括南昌產業園、贛州產業園、吉安產業園。

江西官方表示，此次最新的「實施意見」共分6個方面23條具體措施，提出打造台企產業轉移重要承接平台、打造助推轉型發展重要創新平台、打造國家政策傾斜重要對接平台、打造台青創業交流重要示範平台等4個平台，明確合作區發展定位及相關政策支持措施。

「實施意見」指出，要支持重大產業項目優先規劃布局在合作區，協調推進重大台資項目，對計畫開工重大台資項目設計的用地、用能、環評等前期要件辦理一律實行審批「綠色通道」，做好工程建設保障、審批事項銜接，開展全流程對接服務。其中，支持符合條件的台資企業在江西省內新設地區總部和總部型機構，各地對開辦、購房和租房等給予資助；企業正常運營後，江西省財政給予一次性獎勵，最高獎勵3000萬元人民幣。

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