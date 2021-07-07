大陸反壟斷局長吳振國：反壟斷法不會成為地緣政治工具

針對包括滴滴等多家在美國上市公司被調查，大陸國家市場監督管理總局反壟斷局局長吳振國近日表示，大陸反壟斷執法從來不是、也不會成為地緣政治的工具。中國大陸企業在海外的經營活動應當獲得公平對待，不要遭遇無端的調查、指控和封鎖。

大陸市場監管總局網站七日刊登吳振國接受美國在線期刊The Antitrust Source採訪的全文。他表示，中國大陸在今年將強化重點領域反壟斷執法，查處平台企業壟斷案件，全面落實平台企業併購行為申報義務，並繼續圍繞醫藥、汽車、公用事業等重點民生領域開展執法。

吳振國表示，從執法原則看，中國大陸反壟斷執法嚴格依法進行，無論是國企、外企、民企，始終一視同仁、公平對待。從執法實踐看，去年的執法重點，無論是民生領域還是平台經濟，涉及主體主要是大陸國內企業，行政壟斷執法的對象也主要是大陸政府部門。

他指出，未來也會進一步加強中國大陸企業海外反壟斷合規建設，為企業提供必要的指導和幫助。 他還介紹，根據大陸全國人大常委會的立法計畫安排，反壟斷法修訂已經列入今年的工作計畫，將爭取盡快推動新的大陸「反壟斷法」頒布實施。