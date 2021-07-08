杭州e融 小微企業貸款更簡易

「不試不知道，現在小企業申請貸款果然變方便了。」浙江寶世特能源科技有限公司負責人日前通過「杭州e融」平台在線申請「小微e貸」，短短5分鐘就申請到30萬元（人民幣，下同）信用貸款，便捷高效的辦貸體驗不同於以往的「資料多、手續煩」，讓他頗驚喜。

新華社報導，由杭州市地方金融監管局牽頭搭建的杭州金融綜合服務平台「杭州e融」，加快完善金融服務數位化產品超市和市場主體信用服務功能，已成為許多小微企業申請貸款的「首選」途徑。截至6月末，該平台已累計為杭州3.5萬家小微企業撮合融資需求超1000億元，其中授信金額1000萬元以下的小微貸款占比近95%。

小微企業普遍「輕資產、少抵押」，在銀行眼裡往往屬於「質量欠佳」的客戶。「破解一兩家企業的融資難題容易，但要系統解決這個問題很難。」杭州市地方金融監管局相關官員表示，基於數位化建設起步早、金融產業基礎好的優勢，杭州將新興科技與金融融合應用，發揮政府公共數據價值，建設「杭州e融」平台。

面對公共數據原始數據量龐大、數據質量良莠不齊等問題，杭州市地方金融監管局、人民銀行杭州中心支行推動成立杭州徵信有限公司，協助平台進行專業數據處理，構建包含工商、稅務等30餘部門數據的「金融主題庫」，將數據進行「精加工」，並開發企業信用報告、輔助信審模型等功能，讓信用信息成為企業融資資本。

同時，該平台「企業一次授權、銀行按需調用」的數據共享模式，讓銀行能更便捷地應用企業信用數據。杭州市地方金融監管局相關官員表示，「杭州e融」平台將持續豐富平台數據資源的歸集和應用，為小微企業提供更精準簡易的信貸服務，成為化解小微企業融資難題的新途徑。