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陸國務院：適時運用降準等貨幣政策工具
大陸國務院總理李克強今（7）日主持召開國務院常務會議，針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，將適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持。
中國政府網公告，會議決定，在堅持不搞大水漫灌的基礎上，保持貨幣政策穩定性、增強有效性，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。
此外，會議宣布，推動綠色低碳發展，設立支持碳減排貨幣政策工具，以穩步有序、精準直達方式，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術的發展，並撬動更多社會資金促進碳減排。
在試點基礎上，於今年7月擇時啟動發電行業大陸全國碳排放權交易市場上線交易。下一步還將穩步擴大行業覆蓋範圍，以市場機制控制和減少溫室氣體排放。
會議指出，維護好新就業形態勞動者勞動保障權益，有利於促進靈活就業、增加就業崗位和群眾收入。具體方向，一是適應新就業形態，推動建立多種形式、有利於保障勞動者權益的勞動關係。二是企業應當按時足額支付勞動報酬，不得制定損害勞動者安全健康的考核指標。三是以出行、外賣、即時配送等行業為重點，開展靈活就業人員職業傷害保障試點。四是建立適合新就業形態的職業技能培訓模式。五是放開靈活就業人員在就業地參加基本養老、基本醫療保險的戶籍限制。
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