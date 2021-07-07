快訊

網友問為何要拍陳時中馬屁？ 林昶佐回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美官員稱不支持台獨 環時酸「話很多」：台灣不獨是下限條件

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)。本報系資料照片
美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)。本報系資料照片

美國白宮印太事務協調總監坎伯表示，美國不支持台灣獨立，大陸官方外圍媒體環時發表社評指，美官員的一個特點是「話很多」，這是美方製造對台政策「整體模糊」的一種方式；又說台灣當局僅僅不謀求獨立是不夠的，這是台海和平的下限條件，而非上限條件；兩岸統一是中華民族的最終目標。

針對坎伯說法，環時社評指，美官員公開宣示不支持台獨，這值得歡迎。不過，美官員一個特點是話很多，這是美方製造對台政策整體模糊的一種方式。美國希望台灣「不獨不統不武」，大陸了解美國的這一對台政策基調。

社評稱，中美是大博弈，台灣是其中重要一環，但不是唯一的。且台灣問題的原則性和復雜性都擺在那裡，短期的言語逞強或調整很容易，但能夠製造長期且不可逆動向的唯有實力格局的變化。

評論表示，大陸歡迎美方的每一個相對積極的表態，同時更加信賴大陸實力不斷增長而積累起來的戰略主動權。大陸這些年不斷強化對台軍事鬥爭準備，對美台都產生了非常真實的壓力，台獨變得愈發危險和不可思議，美台都需要更加認真評估出格言行的風險，緩和台海局勢成為了他們不太敢隨意往後排的需求。

社評說，大陸要繼續聚焦增加實力和強化軍事鬥爭準備，這是美台最能聽懂的語言。嘴仗要接著打，但那說到底是次要戰場，主戰場是實力格局的不斷再造，是構建大陸在必要時敢於使用武力並且有能力一舉解放台灣、美國屆時將缺少出兵保衛台灣意志的預期。

社評還說，台當局僅僅不謀求獨立是不夠的，這是台海和平的下限條件，而非上限條件。兩岸統一是中華民族的最終目標，那一天終將到來。

台海 台獨 語言

延伸閱讀

美官員反對台獨 台聯：將延續李登輝遺志 繼續追求建國

大陸查平台企業壟斷 重點鎖定醫藥、汽車等領域

美方稱不支持台獨 國台辦促：以實際行動明確反對台獨

拜登政府表態不支持台獨 柯文哲：預料中 符合務實外交

相關新聞

美官員稱不支持台獨 環時酸「話很多」：台灣不獨是下限條件

美國白宮印太事務協調總監坎伯表示，美國不支持台灣獨立，大陸官方外圍媒體環時發表社評指，美官員的一個特點是「話很多」，這是...

下半年美國經濟增速將超大陸 估人民幣將先升後貶

大陸今年經濟增速有望達到8.3%，但季度增速呈現鮮明的前高後低；相比美國聯準會預測今年美國經濟增速有望達到7.0%，而在...

大陸傳收緊中概股監管 VIE境外上市須批准

大陸官方關注中概股海外上市帶來的數據安全風險，彭博社引述知情人士透露，中國大陸政府醞釀收緊中概股海外上市監管，未來中資公...

陸國務院：適時運用降準等貨幣政策工具

大陸國務院總理李克強今（7）日主持召開國務院常務會議，針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，將適時運用降準等貨幣政策...

遭到下架後 支付寶和微信限制新用戶使用滴滴小程序

繼滴滴被大陸當局勒令下架其App後，一名知情消息人士說，螞蟻集團的支付寶和騰訊的微信已暫停向大陸新用戶開放滴滴出行小程序...

傳微博董座計畫推動那斯達克下市 公司指消息不實

路透引述消息人士透露，在那斯達克上市的大陸社交媒體、微博董事長曹國偉和大陸一家國企計畫推動微博下市，為大股東阿里巴巴集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。