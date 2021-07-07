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傳微博董座計畫推動那斯達克下市 公司指消息不實

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
據傳微博董事長曹國偉和一家中國大陸國有企業正在洽談微博下市案，且這項交易顯示微博的價值至少達到200億美元。圖／聯合報系資料照
據傳微博董事長曹國偉和一家中國大陸國有企業正在洽談微博下市案，且這項交易顯示微博的價值至少達到200億美元。圖／聯合報系資料照

路透引述消息人士透露，在那斯達克上市的大陸社交媒體、微博董事長曹國偉和大陸一家國企計畫推動微博下市，為大股東阿里巴巴集團的退出提供方便，並讓微博最終在大陸重新上市以達到更高的估值。微博發表聲明指消息不實。

路透報導，消息人士指出，曹國偉正與一家總部位於上海的國有企業聯手，為微博下市案成立一個集團，而這個集團的出價可能約每股90至100美元，較微博過去一個月平均股價溢價80%至100%。目前外界仍無法得知曹國偉與哪家國有企業合作，但目標是在今年完成交易。

去年微博的年報顯示，新浪截至2月持有微博45%股權，第二大股東阿里巴巴則持有30%股份，市值約37億美元。

據稱，這筆交易對公司的估值至少達200億美元，並為大股東阿里巴巴集團的退出提供方便，並讓微博最終在大陸重新上市以達到更高的估值。

微博發表聲明稱，有關曹國偉與一家國有投資方正在談判將公司私有化的消息不實。曹國偉告知公司，他沒有和任何人討論過公司的私有化問題。

另有消息人士透露，這些計畫源於北京方面希望阿里巴巴及其關聯公司螞蟻集團剝離所持有的媒體股份。消息人士並稱，該計畫也反映大陸官方加強對民營媒體和互聯網企業控制的努力。

此外，大陸國家市場監管總局7日披露行政處罰，在對互聯網領域22起違法實施經營者集中案件立案調查後，對涉案企業分別處以人民幣50萬元罰款，其中涉及阿里巴巴集團的就有6案，涉及騰訊的有5案，涉及蘇寧易購的有2案。

阿里巴巴涉案的有阿里網路收購天鮮配股權案、阿里創投與上海商投集團設立合營企業案、阿里網路收購紐仕蘭股權案、阿里網路收購廣州恒大足球股權案、阿里創投收購五礦電商股權案、.阿里創投與浙江創新投資設立合營企業案。

涉及騰訊的包括騰訊收購58同城股權案、騰訊收購小紅書股權案、騰訊收購搜狗股權案、騰訊收購獵豹移動股權案、騰訊收購蘑菇街股權案。

國家市場監管總局表示，上述案件均違反《反壟斷法》，構成違法實施經營者集中，評估認為不具有排除、限制競爭效果。

阿里巴巴集團 上海 電商

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