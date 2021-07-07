大陸查平台企業壟斷 重點鎖定醫藥、汽車等領域

大陸國家市場監督管理總局反壟斷局局長吳振國日前表示，2021年將強化重點領域反壟斷執法，依法查處平台企業壟斷案件，全面落實平台企業併購行為依法申報義務；並繼續圍繞醫藥、汽車、公用事業等重點民生領域展開執法。

路透報導， 市場監管總局網站刊登他先前接受美國一期刊採訪的全文並表示，大陸反壟斷執法從來、也不會成為地緣政治的工具；他並指出，大陸企業在海外的經營活動應當獲得公平對待，不要遭遇無端的調查、指控和封鎖。

吳振國指出，數位平台經濟領域「贏者通吃強者愈強」的特點明顯，容易形成一家或幾家獨大的寡頭格局，加上平台企業兼具「企業」和「市場」雙重屬性，容易借助市場力量、平台管理地位和數據、資本及技術優勢，實施壟斷行為，限制和排除競爭。

他表示，大陸反壟斷執法機構一方面積極展開執法行動，有效預防和制止壟斷行為，應對和解決數位平台經濟競爭問題；另一方面，注重加強制度建設，更有針對性地規範和引導平台企業依法合規經營。

在吳振國看來，過去一年的執法亮點是「平台經濟領域的反壟斷執法取得突破性進展」，阿里巴巴「二選一」案是大陸平台經濟領域首例重大壟斷案件，是防範平台壟斷、保持競爭的重要標誌。

他強調，大陸反壟斷執法嚴格依法進行，無論是國企、外企、民企，始終一視同仁、公平對待，從執法實踐看，去年執法重點，無論是民生領域還是平台經濟，涉及主體主要是國內企業，行政壟斷執法的對象也主要是國內政府部門。

吳振國指出，未來也會進一步加強大陸企業海外反壟斷合規建設，為企業提供必要的指導和幫助。