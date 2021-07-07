下半年美國經濟增速將超大陸 估人民幣將先升後貶

大陸今年經濟增速有望達到8.3%，但季度增速呈現鮮明的前高後低；相比美國聯準會預測今年美國經濟增速有望達到7.0%，而在大規模財政刺激政策實施下，季度增速將前低後高。中國社科院金融研究所評估，「下半年美國經濟增速恐將超過大陸，這一現象是很多年以來市場沒有見到的。」

中國社科院金融研究所副所長、國家金融與發展實驗室副主任張明進一步指出，中美增長差在下半年出現反轉，恐將導致中國出現短期資本外流、人民幣對美元貶值的局面。

今年上半年人民幣對美元匯率總體上呈現第1季貶值、第2季升值。到6月底，人民幣對美元匯率中間價為6.46，略高於年初時的6.52。

張明指出，上半年人民幣對美元匯率的表現，很大程度上受到美元指數波動的影響。美元指數在上半年呈現第1季升值、第2季貶值的特徵。因此，合理推斷下半年人民幣對美元匯率仍將在一定程度上受到美元指數波動的影響。

中國社科院金融研究所評估，在下半年美元指數總體上有望在88-94的區間內運行，再加上今年美國經濟增速將會前低後高，因此，推估未來美元指數第4季可能顯著強於第3季。在此前提下，下半年人民幣對美元匯率將呈現先升後貶，尤其第4季人民幣對美元匯率可能會面臨較大貶值壓力。

社科院評估人民幣匯率走勢，今年下半年人民幣對美元匯率有望在6.3-6.8的區間波動，第4季恐貶值至6.8附近，但張明指，「這樣的貶值幅度官方應該說是可以接受的，並且對出口企業較為有利。」

下半年人民幣匯率趨向貶值，社科院評估，應該警惕短期資本外流與貶值預期相互強化的風險，同時應該關注「北上資金」（指流入大陸資本市場）集中流出，對藍籌龍頭股與利率債市場的潛在負面衝擊，提前因應。