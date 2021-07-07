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以反壟斷之名 大陸對阿里等企業一口氣做出22宗裁罰

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
阿里巴巴集團。圖／取自搜狐
阿里巴巴集團。圖／取自搜狐

大陸國家市場監督管理總局7日公告，根據「中華人民共和國反壟斷法」規定，市場監管總局對互聯網領域22起違法實施經營者集中案件立案調查。經查，上述案件均違反反壟斷法第21條，因此對涉案企業分別處以人民幣50萬元（約新台幣215萬元）罰款。

從去年底以來，大陸官方就持續以反壟斷、網絡安全等名義，不斷升級針對互聯網企業各個層面的監管。

根據大陸國家市場監督管理總局公告，22件裁罰中，涉及阿里巴巴的就有六宗，包括：阿里網絡收購天鮮配股權案、阿里創投與上海商投集團設立合營企業案、阿里網絡收購紐仕蘭股權案、阿里網絡收購廣州恒大足球股權案、阿里創投收購五礦電商股權案、阿里創投與浙江創新投資設立合營企業案。

另，涉及騰訊的有有五宗，包括：騰訊收購58股權案、騰訊收購小紅書股權案、騰訊收購搜狗股權案、騰訊收購獵豹移動股權案、騰訊收購蘑菇街股權案。

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