聽新聞
test
0:00 / 0:00
以反壟斷之名 大陸對阿里等企業一口氣做出22宗裁罰
大陸國家市場監督管理總局7日公告，根據「中華人民共和國反壟斷法」規定，市場監管總局對互聯網領域22起違法實施經營者集中案件立案調查。經查，上述案件均違反反壟斷法第21條，因此對涉案企業分別處以人民幣50萬元（約新台幣215萬元）罰款。
從去年底以來，大陸官方就持續以反壟斷、網絡安全等名義，不斷升級針對互聯網企業各個層面的監管。
根據大陸國家市場監督管理總局公告，22件裁罰中，涉及阿里巴巴的就有六宗，包括：阿里網絡收購天鮮配股權案、阿里創投與上海商投集團設立合營企業案、阿里網絡收購紐仕蘭股權案、阿里網絡收購廣州恒大足球股權案、阿里創投收購五礦電商股權案、阿里創投與浙江創新投資設立合營企業案。
另，涉及騰訊的有有五宗，包括：騰訊收購58股權案、騰訊收購小紅書股權案、騰訊收購搜狗股權案、騰訊收購獵豹移動股權案、騰訊收購蘑菇街股權案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言