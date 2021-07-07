快訊

拜登政府表態不支持台獨 柯文哲：預料中 符合務實外交

14天後109人仍消失：邁阿密公寓慘案「慢動作磨難」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸「造車新勢力」小鵬汽車 將放眼全球市場開發新車型

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
小鵬汽車執行長何小鵬表示，該公司將基於為國際市場設計的產品平台開發新車型。（圖／取自界面新聞）
小鵬汽車執行長何小鵬表示，該公司將基於為國際市場設計的產品平台開發新車型。（圖／取自界面新聞）

大陸「造車新勢力」小鵬汽車執行長何小鵬表示，該公司將基於為國際市場設計的產品平台開發未來車型。小鵬汽車7日在香港聯交所上市，籌資18億美元（約新台幣508.5億）。

路透報導，在何小鵬帶領下，小鵬汽車正在研發智慧汽車科技，包括智慧駕駛室和自動駕駛。小鵬汽車目前出售的車型包括P7、P5轎車以及G3運動型多功能汽車。

何小鵬表示，小鵬汽車將在兩年內推出一個新的產品平台，可以開發針對不同市場且不同尺寸的幾款車型。他說：「該平台將針對全球市場，意味著我們在開發時將考慮全球汽車監管規範。」

他還說，小鵬汽車將繼續開發智慧汽車技術，以及一款也能在道路上行駛的飛行汽車，但他沒有給出時間表。該公司已經有一輛垂直起降（VTOL）的原型樣車正在測試中。

與蔚來和比亞迪等競爭對手一樣，小鵬也透過將汽車出口至對電動汽車有政策支持的挪威等市場，擴大在全球的銷售。

小鵬汽車目前在大陸有兩家工廠已經投產，並正在興建兩家新工廠。何小鵬說，廣東肇慶工廠正在增加生產時間，招股說明書顯示，小鵬汽車計畫明年推出一款SUV（運動型休旅車）車型。

何小鵬認為，2025年到2030年，大陸的汽車業可能會像現在的智慧手機行業一樣，由少數企業主導。

小鵬汽車選擇雙重上市（dual primary listing）而不是第二上市，由於在紐約上市還不到兩年，根據港交所的規定，雙重上市允許合格的大陸投資者透過滬深港通機制參與上市。

挪威 廣東 香港

延伸閱讀

高雄一天兩起工廠爆炸 藍營質疑：聯合稽查小組沒作用

小鵬汽車董座何小鵬：小米造車雷軍繼續是大哥　

工廠戶外堆置鎂合金起火 高雄消防搶救防延燒

加入全新1.6升渦輪油電　大改款Kia Sportage正式亮相，韓國市場預售起跑！

相關新聞

以反壟斷之名 大陸對阿里等企業一口氣做出22宗裁罰

大陸國家市場監督管理總局7日公告，根據「中華人民共和國反壟斷法」規定，市場監管總局對互聯網領域22起違法實施經營者集中案...

防堵新冠疫情 大陸上半年暫停144家食品企業對華出口

面對新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，大陸堅持「人物同防」，嚴防疫情從境外輸入。大陸海關總署7日公布，今年上半年，中國大陸已暫...

小鵬汽車董座何小鵬：小米造車雷軍繼續是大哥　

小鵬汽車7日在香港完成上市，由於小鵬汽車董事長何小鵬一直與小米集團董事長雷軍關係良好，在被問到小米宣布造車後兩人關係時表...

中共正式提出「習近平經濟思想」 並成立研究中心

中共對習近平的「造神運動」進一步升級。據新華社報導，經中共中央批准，在大陸國家發展改革委員會成立「習近平經濟思想研究中心...

美方稱不支持台獨 國台辦促：以實際行動明確反對台獨

美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯表示，美國不支持台獨。大陸國台辦7日強調，敦促美方以「實際行動」恪守一個中國原則...

下半年美國經濟增速將超大陸 估人民幣將先升後貶

大陸今年經濟增速有望達到8.3%，但季度增速呈現鮮明的前高後低；相比美國聯準會預測今年美國經濟增速有望達到7.0%，而在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。