陸「造車新勢力」小鵬汽車 將放眼全球市場開發新車型

大陸「造車新勢力」小鵬汽車執行長何小鵬表示，該公司將基於為國際市場設計的產品平台開發未來車型。小鵬汽車7日在香港聯交所上市，籌資18億美元（約新台幣508.5億）。

路透報導，在何小鵬帶領下，小鵬汽車正在研發智慧汽車科技，包括智慧駕駛室和自動駕駛。小鵬汽車目前出售的車型包括P7、P5轎車以及G3運動型多功能汽車。

何小鵬表示，小鵬汽車將在兩年內推出一個新的產品平台，可以開發針對不同市場且不同尺寸的幾款車型。他說：「該平台將針對全球市場，意味著我們在開發時將考慮全球汽車監管規範。」

他還說，小鵬汽車將繼續開發智慧汽車技術，以及一款也能在道路上行駛的飛行汽車，但他沒有給出時間表。該公司已經有一輛垂直起降（VTOL）的原型樣車正在測試中。

與蔚來和比亞迪等競爭對手一樣，小鵬也透過將汽車出口至對電動汽車有政策支持的挪威等市場，擴大在全球的銷售。

小鵬汽車目前在大陸有兩家工廠已經投產，並正在興建兩家新工廠。何小鵬說，廣東肇慶工廠正在增加生產時間，招股說明書顯示，小鵬汽車計畫明年推出一款SUV（運動型休旅車）車型。

何小鵬認為，2025年到2030年，大陸的汽車業可能會像現在的智慧手機行業一樣，由少數企業主導。

小鵬汽車選擇雙重上市（dual primary listing）而不是第二上市，由於在紐約上市還不到兩年，根據港交所的規定，雙重上市允許合格的大陸投資者透過滬深港通機制參與上市。