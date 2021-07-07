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防堵新冠疫情 大陸上半年暫停144家食品企業對華出口

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸海關嚴防新冠病毒隨著進口商品流入中國境內。（取自大陸海關總署官網）
大陸海關嚴防新冠病毒隨著進口商品流入中國境內。（取自大陸海關總署官網）

面對新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，大陸堅持「人物同防」，嚴防疫情從境外輸入。大陸海關總署7日公布，今年上半年，中國大陸已暫停144家發生新冠疫情員工聚集性感染的輸華食品企業對華出口。

大陸海關總署表示，今年上半年，大陸全國海關累計對109.87萬個進口冷鏈食品、動植物產品的樣本進行了新冠肺炎病毒檢測，累計監督口岸環節預防性消毒進口冷鏈食品2,711.44萬件。

疫情發生以來，大陸海關總署還通過遠程視訊，抽查60個國家（地區）的296家輸華食品企業。

大陸國家衛生健康委員會疾控局一級巡視員賀青華早前曾表示，在加強外防輸入政策措施方面，要堅持「人物同防」，加強對進口冷鏈食品及其包裝的檢測和消毒工作。

大陸海關總署官網7日還公告，因在進口產品、產品內外包裝或貨櫃內壁檢出新冠病毒核酸陽性，即日起對兩家印尼冷凍海鰻魚出口企業、一家俄羅斯冷凍禽肉產品出口企業，以及三家厄瓜多冷凍白蝦出口企業採取緊急預防性措施，暫停這些企業的進口申報。

海關 疫情 新冠肺炎

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