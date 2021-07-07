富時羅素：如期在7月8日 把滴滴出行納入指數

指數供應商富時羅素7日表示，滴滴出行將於7月8日如期被納入全球股票指數，但如果這家大陸叫車公司的股票在7日美國交易時段暫停交易，則不會被納入。

路透報導，富時羅素本月早些時候表示，滴滴將被納入富時環球指數（FTSE ALL-World Index）、富時全球大盤股指數（FTSE Global Large Cap Index)和富時新興指數(FTSE Emerging Index）。

上周滴滴在紐約證交所完成44億美元的上市，之後將被快速納入這些指數。

但是自上周末以來，由於大陸監管機構對滴滴進行追查，該公司及投資者陷入了動盪，滴滴股價6日在美國交易中下滑，這天是自監管機構下令將滴滴app在大陸下架以來的第一個交易日。

富時羅素官網聲明指出，「如果滴滴出行美國存托股份（ADS）在7日美國市場交易時間內暫停交易，富時羅素將按照暫停交易和關閉市場的指數政策，不會繼續執行快速加入指數及關注。”