中國大陸拍賣金屬儲備 銅鋁1天就搶光

受全球流動性寬鬆等多重因素影響，全球銅和鐵礦石等主要工業用大宗商品價格飆升，中國大陸官方近期接連出手試圖降溫，國家糧食和物資儲備局6月就公告，將在7月5日到6日出售銅、鋁和鋅國家儲備，結果只用了1天，就把所有要拍賣的銅鋁出售完畢。

路透報導，由於金屬價格上漲推高了中國大陸製造商的原材料成本，中國大陸罕見做出平抑金屬價格漲勢的舉動。

這2天原本要拍賣的銅、鋁和鋅，分別為2萬噸、5萬噸和3萬噸，總共有10萬噸金屬，只允許製造商和加工商投標，不會公布買家名字，但原定2天的拍賣在第1天就把銅鋁給賣完了。

一家國營金屬公司人士表示，鋁以每噸人民幣1.8萬元的價格出售，比5日上海期貨交易所的鋁結算價便宜5.3%。

銅在拍賣開始75分鐘後就賣光了，消息人士指出，銅拍賣價約每噸人民幣6.7萬元，比8月交割上海期銅便宜1.6%。

鋅則是沒有看到銷售公告，但消息人士表示，價格約每噸人民幣2.1萬元，上海期鋅價格約人民幣2.2萬元。

這次總共10萬噸金屬，只是中國大陸國儲局今年計畫投放的第一批，下一次拍賣的日期還沒有公布