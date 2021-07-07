中國大陸將完善新能源汽車電池回收管理 商機達千億級

中國大陸國家發改委等多部門7日發布「十四五」循環經濟發展規劃的通知，其中提出加強新能源汽車動力電池溯源管理平台建設，完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系。市場預期，至2030年，三元與磷酸鐵鋰電池回收將成為人民幣千億市場。

證券時報報導，通知還指出，推動新能源汽車生產企業和廢舊動力電池梯次利用企業通過自建、共建、授權等方式，建設規範化回收服務據點。推進動力電池規範化梯次利用，提高餘能檢測、殘值評估、重組利用、安全管理等技術水準。

加強廢舊動力電池再生利用與梯次利用成套化先進技術裝備推廣應用。完善動力電池回收利用標準體系。培育廢舊動力電池綜合利用骨幹企業，促進廢舊動力電池循環利用產業發展。

光大證券表示，對於三元電池，透過材料回收方法，可具有一定經濟性，市場將率先起量，2022到2023年將是行業重要拐點，估算2019年可回收三元正極0.13萬噸，隨後逐年遞增至2030年的29.25萬噸；在現價情況下2020到2030年三元電池累計回收空間將達人民幣1305億元。

上海證券報報導，目前中國大陸退役動力電池回收，主要是梯次利用和回收提取原材料兩大方向，梯次利用是將退役動力電池拆解重組後，應用到儲能等對電池能量密度要求不高的領域；回收提取原材料則是提取報廢電池中的鈷、鎳等價格昂貴的金屬材料。

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教指出，現階段一半以上的退役動力電池透過非正規通路流入非正規的市場，正規通路的回收成本和處理成本高，經濟效益較低，隨著電動汽車、儲能等應用的增多，如果在回收上沒有嚴格的監管，將出現很多問題。

不過，隨著「車電分離」換電模式的興起和推廣，新的商業模式或為動力電池回收市場的規範化帶來曙光。

蔚來汽車董事長李斌表示，「車電分離」的一大優勢是車與電池可以分開報廢，「如果整車報廢，要把散落在各地的電池包做回收，效率很低；如果分開報廢，回收效率就會很高。」

李斌指出，標準化電池包為梯次利用和回收利用打下了很好的自動化基礎，現在電池回收的成本還是有點高，回收的附加值較低，如果能把回收成本降下來，提升回收效率，或許將來可以成為一條「逆向」生產的電池產線。