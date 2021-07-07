【專家之眼】滴滴得罪了方丈?

近期在美上市的滴滴出行（以下簡稱「滴滴」），在一周內竟罕見地遭到大陸官方二次處罰。縱然監管單位宣稱是保護數據，然而中共在此時下重手，背後的原因並不單純。

滴滴在美上市後，籌資規模約44億美元，係今年最大的首次公開發行股票（IPO）案，僅次於2014年創下250億美元紀錄的阿里巴巴集團，為全球估值第四大獨角獸企業，也是大陸自行發展的新創產業，可謂是中國的驕傲。本應大肆慶祝，詭異的是，滴滴上市卻極端低調，不但敲鐘儀式省略，連新聞稿都付之闕如。

更令人不解的是，大陸官方沒釋放利多就算了，還在上市後接連實施嚴厲的監管措施。讓人想起《食神》電影中的經典台詞，「得罪了方丈還想走！」至於為何會得罪了方丈，專家猜測可能有以下幾個原因：

首先，將數據交給美國：大陸有媒體指滴滴為求在美上市，須將重要的大數據提供給美國。即使滴滴副總裁李敏立即嚴厲闢謠，仍無法化解疑慮。然這種說法毫無根據，就算美方有此要求，滴滴也不可能提供。

其次，兩代國家領導人內鬥:外傳因江澤民家族資金擁有阿里巴巴股份，阿里巴巴轉投資滴滴，習近平為防範江派透過其在美上市洗錢，便以審查名義、行打壓之實，無怪乎江澤民會缺席七一百年黨慶。惟從媒體釋出的滴滴招股書觀之，阿里巴巴未列入主要股東，赴美上市對江獲益有限。

第三，中共不希望在美上市：根據《華爾街日報》等媒體報導，上市前大陸監管部門曾表示希望這家中國網約車巨頭推遲IPO，然滴滴仍依計畫上市。吾等查閱其前幾大股東為軟銀願景基金(Softbank Vision Fund Entity)持股高達21.5%，Uber持股12.8%，騰訊持股6.8%，主要外資應傾向在美上市，以獲得較高的獲利，而不顧官方的反對堅持至屢創新高的美國股票市場上市。這也可以說明，為何滴滴上市時態度會如此的低調。

除了中國方丈壓力外，美國方丈也不好惹，由於美中貿易戰的犧牲者以及在美的中企屢屢出現嚴重弊案，美國也強化監管，最大的變革為川普總統去年12月18日簽署生效的《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act，HFCAA），防範瑞幸咖啡財務造假事件，要求在美上市的外國公司需經獨立的「美國上市公司會計監督管理委員會」（PCAOB）進行查核，並證明不受外國政府控制或持有股權，董事會中是否有中國共產黨官員，並說明公司章程中是否含有中國共產黨黨章內容，若企業連續3年不配合PCAOB審查，可要求其下市。

由於多數大陸及香港企業均難以配合稽核，故中方認為該法係針對大陸而來。北京當局轉而不希望中企赴美上市，並期待在美上市的中企返回香港或大陸上市。

然而，赴美上市數量不減反增，據媒體統計，今年有多達34家大陸或香港的公司赴美上市，籌資124億美元，上市企業數和募得金額雙雙創下歷史新高，且後面還有30多家中企排隊在美上市。

大陸多數知名新創企業都有外資的股權，隨著北京當局監管力道加劇，外資期待在最活絡的美國資本市場上市，以拿回最高的投資報酬。惟此舉卻踩到中共的紅線，由於滴滴為近期最大的赴美上市案，成為大陸殺雞儆猴的對象；同時也面臨美國對中企嚴格的監管新規範。過去備受歡迎的中企，儼然成為美中貿易戰的犧牲者。