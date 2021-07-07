小鵬汽車港股上市 首日漲1.8%
大陸造車新勢力之一的小鵬汽車7日在港交所上市，開盤漲1.8%，報港幣168港元，較發行價165港元有所上漲，總市值達港幣2,842億元。
新浪港股報導，小鵬汽車公開發售的股份為425萬股，共接獲6萬8,685份有效申請，一手中簽率10%。
此外，國際發售也獲超額認購，發售股份最終數目為8,075萬股，相當於發售股份總數的95%。
中國證券報報導，小鵬汽車成立於2015年，與蔚來、理想被並稱大陸「造車新勢力」的「三駕馬車」。
比較三者，蔚來側重於換電模式，理想側重於混動模式，小鵬汽車在從事智慧電動汽車的設計、研發、製造及行銷的同時，還側重於自動駕駛技術的研發。
根據IHS Markit的數據，小鵬汽車是大陸唯一一家自主開發全棧式自動駕駛技術，並在量產汽車上應用該軟體的汽車公司。
去年8月，小鵬汽車在紐交所上市，截至目前，小鵬汽車美股的最新市值已超過350億美元，已超過上汽集團。
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