小鵬汽車港股上市 首日漲1.8%

大陸造車新勢力之一的小鵬汽車7日在港交所上市，開盤漲1.8%，報港幣168港元，較發行價165港元有所上漲，總市值達港幣2,842億元。

新浪港股報導，小鵬汽車公開發售的股份為425萬股，共接獲6萬8,685份有效申請，一手中簽率10%。

此外，國際發售也獲超額認購，發售股份最終數目為8,075萬股，相當於發售股份總數的95%。

中國證券報報導，小鵬汽車成立於2015年，與蔚來、理想被並稱大陸「造車新勢力」的「三駕馬車」。

比較三者，蔚來側重於換電模式，理想側重於混動模式，小鵬汽車在從事智慧電動汽車的設計、研發、製造及行銷的同時，還側重於自動駕駛技術的研發。

根據IHS Markit的數據，小鵬汽車是大陸唯一一家自主開發全棧式自動駕駛技術，並在量產汽車上應用該軟體的汽車公司。

去年8月，小鵬汽車在紐交所上市，截至目前，小鵬汽車美股的最新市值已超過350億美元，已超過上汽集團。