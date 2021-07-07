陸快遞狂增 今年已破500億件

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家郵政局中國快遞大數據平台實時監測數據顯示，截至7月4日，2021年中國快遞業務量突破500億件，接近2018年全年水平。其中，發往農村地區的業務量增長迅速，占了三成。　

大陸國家郵政局5日發布的數據，2021年以來，中國快遞業持續保持強勁增長態勢。快遞業務量突破500億件用時僅6個月，比2018年首次達到500億件提前近半年，比2020年提前大約2個月。

今年第二季度以來，每月快遞業務量近百億件，顯示了中國快遞市場的發展韌性、蓬勃活力和增長潛力，也彰顯了郵政快遞業在促進消費和暢通經濟循環中的重要作用。　　

今年以來，年貨節、雙品購物節、618電商大促等活動不斷刷新紀錄，拉動了快遞業務量的持續上漲。農村地區成為業務量增量重要源泉。目前，中國農村100%的鄉鎮已建有郵政局所，100%的建制村實現了直接通郵，97%的鄉鎮有了快遞網點，建制村快遞服務通達率持續提昇，郵政快遞業已成為支撐農業、疏通農村、服務農民的重要生力軍。當前，中國快遞日均業務量約3億件，日均服務用戶約6億人次，行業服務民生和經濟的作用愈發凸顯。

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