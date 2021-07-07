雙邊投資總額逾2500億美元 中歐經貿更緊密

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
7月5日，中國—上海合作組織地方經貿合作示範區（簡稱上合示範區）前往塔吉克首都杜尚別的首班中歐班列（齊魯號）「上合快線」發出，從上合示範區青島多式聯運中心啟程。（中新社）
7月5日，中國—上海合作組織地方經貿合作示範區（簡稱上合示範區）前往塔吉克首都杜尚別的首班中歐班列（齊魯號）「上合快線」發出，從上合示範區青島多式聯運中心啟程。（中新社）

中歐國際工商學院近日在京舉辦以「聚焦變局下的全球營商環境」為主題的智薈中歐．北京論壇。對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡在論壇上指出，目前，中歐雙邊投資總額已累計達2500億美元。

中新社報導，去年，受英國脫歐和疫情影響，歐盟27個成員國吸引外資大幅下降；中國對歐盟和英國投資共下降45%。隨著疫情得到有效控制，2021年上半年，中歐雙向投資增幅呈現強勁反彈：前五個月，歐盟對華投資增長16.8%；前四個月，中國對歐盟投資大幅增長了70.8%。中國和歐盟的企業以及雙方的商會組織都非常活躍。　　

但當前歐盟投資環境也面臨諸多不確定性因素。崔凡指出，歐盟及成員國的雙層審查機制使一些行業的安全審查更為複雜、外國補貼相關立法草案發布等都為中歐經貿往來增添了不確定性。而中歐投資協定的簽署仍是未知數，在這種背景下，中歐投資關係變得相當複雜。但他也相信，歐盟雙方投資合作空間是非常廣闊的。　

崔凡表示，中國現在的對外開放措施，不僅僅是向東開放，而是越來越強調向西開放，尤其是通過陸路。一方面在中國的西部地區打造陸海新通道，往南連到東盟海上絲綢之路的國家；另外一方面通過中歐班列，在陸路上與歐盟形成更緊密的產業鏈聯系。在未來的一段時間，亞歐價值鏈聯系將日益緊密。這將對整個全球價值鏈的格局產生深遠的影響。

歐盟 疫情 英國

延伸閱讀

歐盟商界領袖發公開信 籲對中合作、反脫鉤

習近平和德法領導人通話 盼中歐擴大共識合作

歐中投資協定卡關 歐盟駐華外交官齊發聲

瑞典跟進歐盟！解除台灣居民入境限制

相關新聞

小米留才 發112億元紅包

小米創辦人、董事長兼CEO雷軍6日宣布，向逾百名專家及中高層管理人員發放1.2億股十年股權激勵，以獎勵日的股價計算，總計...

Q&A總整理／為何大陸出手打壓滴滴出行 背景關鍵一次看

大陸滴滴出行叫車公司才剛剛在紐約上市，募集到44億美元資金沒幾天，大陸網路主管機關就以安全風險為由，命令滴滴從大陸應用程...

互聯網大咖 入股蘇寧易購

江蘇國資領軍阿里、小米、海爾、TCL等互聯網巨頭聯合接盤，入股蘇寧易購16.96%，解決蘇寧債務缺口，成立江蘇新新零售創...

全球5G手機十強 陸廠占七家

國際研究機構Strategy Analytics發布「全球5G和LTE收益及廠商ASP報告」稱，第1季，大陸廠商OPPO...

小米「現金+股權」 維繫員工熱情

小米集團董事長兼CEO雷軍這幾天忙著發紅包，2日小米向優秀員工發出股權激勵大紅包，人均人民幣40萬，近4,000人受益，...

中移動 攻IoT晶片領域

大陸電信巨頭中移動宣布投入晶片製造成立芯昇科技，進軍物聯網晶片製造業，並強調，芯昇科技將以晶片設計領域為主，並計畫科創板...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。