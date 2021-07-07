雙邊投資總額逾2500億美元 中歐經貿更緊密

中歐國際工商學院近日在京舉辦以「聚焦變局下的全球營商環境」為主題的智薈中歐．北京論壇。對外經濟貿易大學國際經貿學院教授崔凡在論壇上指出，目前，中歐雙邊投資總額已累計達2500億美元。

中新社報導，去年，受英國脫歐和疫情影響，歐盟27個成員國吸引外資大幅下降；中國對歐盟和英國投資共下降45%。隨著疫情得到有效控制，2021年上半年，中歐雙向投資增幅呈現強勁反彈：前五個月，歐盟對華投資增長16.8%；前四個月，中國對歐盟投資大幅增長了70.8%。中國和歐盟的企業以及雙方的商會組織都非常活躍。

但當前歐盟投資環境也面臨諸多不確定性因素。崔凡指出，歐盟及成員國的雙層審查機制使一些行業的安全審查更為複雜、外國補貼相關立法草案發布等都為中歐經貿往來增添了不確定性。而中歐投資協定的簽署仍是未知數，在這種背景下，中歐投資關係變得相當複雜。但他也相信，歐盟雙方投資合作空間是非常廣闊的。

崔凡表示，中國現在的對外開放措施，不僅僅是向東開放，而是越來越強調向西開放，尤其是通過陸路。一方面在中國的西部地區打造陸海新通道，往南連到東盟海上絲綢之路的國家；另外一方面通過中歐班列，在陸路上與歐盟形成更緊密的產業鏈聯系。在未來的一段時間，亞歐價值鏈聯系將日益緊密。這將對整個全球價值鏈的格局產生深遠的影響。