6月找新房熱度降 陸一線城市跌最多

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

58同城、安居客6日發布的「6月國民安居指數報告」顯示，6月份，中國新房找房熱度環比下跌3.7%，其中，一線城市找房熱度環比下跌8.3%，在各線城市中下滑幅度最大。　　

中新社報導，報告顯示，6月新房找房熱度有小幅波動。其中，一線城市找房熱度環比下跌8.3%，二線城市找房熱度環比下跌2.9%，三、四線城市找房熱度下跌3.3%。當月，找房活躍城市排行前六位的主要為二、三線城市，分別為臨沂、瀋陽、南昌、鄭州、珠海和鞍山。　　

從購房者行為數據來看，報告顯示，6月份購房者信心指數為106.6，環比下跌4.35%，處於近月來的較低水平。　　從在線新房價格來看，6月份，全國重點監測的65個城市新房在線均價為每平方米17406元（人民幣，下同），環比微跌0.05%；當月，約半數城市新房價格環比上漲。分城市來看，6月份深圳新房在線均價仍然居首，每平方米53230元，上海北京新房在線均價分別以每平方米50714元和46740元排名第二和第三，廣州新房在線均價重回每平方米3萬元以上水平，達到每平方米33722元。　　

主要城市二手房掛牌價環比微漲。6月份，全國65個主要城市二手房掛牌均價為每平方米16941元，環比上漲0.77%，65城中有50城二手房掛牌價格環比上漲。北京、深圳、上海二手房掛牌均價依然穩定在每平方米5萬元以上。2021年6月二手房經紀人信心指數為105.6，環比下降2.6%。

二手房 北京 上海

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