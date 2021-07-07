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深京滬購屋負擔 全球前三名

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸多個城市的購屋負擔愈來愈重，圖為福建福州閩江畔一處新建住宅。（中新社）
大陸多個城市的購屋負擔愈來愈重，圖為福建福州閩江畔一處新建住宅。（中新社）

一份調查報告顯示，深圳、北京上海的購屋負擔排在全球前3名，第4、5、6名分別是香港、廣州、孟買，台灣排名第7。

財經網媒「巨子ICON」報導，中國民間智庫「如是金融研究院」日前發表一份報告，比較了全球20個核心城市的房價及居民負擔水平。包括北京、上海、廣州、深圳、香港、倫敦、新加坡、紐約、舊金山、巴黎、波士頓、東京、雪梨、洛杉磯、孟買、羅馬、柏林、台北、莫斯科、芝加哥。

在絕對房價方面，無論中心城區或非中心城區，香港都穩居第一。以中心城區來看，房價由高往低依序為香港、新加坡、巴黎和深圳，之後依序是北京、倫敦、上海。非中心城區來看，第2至9名依次是巴黎、舊金山、新加坡、深圳、台北、倫敦、北京、上海。

房價收入比方面，報告前7名是香港、深圳、北京、孟買、上海、台北、廣州。

但由於部分城市房價包含公設，若以扣除公設比的「得房率」修正後，深圳、北京和上海三地成為全球房價收入比、即民眾購屋負擔最高的3座城市，之後依序是香港、廣州、孟買、台北。

報告同時比較了各城市的房價租金比，比例愈高，投資房市的回報愈慢。報告稱，由於租金更能反映實際的居住需求，如果這一數值過大，代表房價「存在投機炒作的金融成分，可以理解為存在泡沫」。

根據報告，無論是中心還是非中心城區，中港台4座城市穩居前4名，依次是深圳、台北、廣州、香港。中心城區方面，北京、上海排在第5、第6名；非中心城區方面，巴黎擠進第5名，其次才是北京和上海。

北京 上海 香港

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