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大陸第二季GDP 估增7.9％

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國銀行研究院7月5日在北京發布報告，預計中國GDP（國內生產總值）增速將從一季度18.3%的高增長降至二季度約7.9%。總體預計三季度GDP增長約6.3%，全年增長約8.8%。

中通社報導，上半年，疫情局部反復對中國經濟恢復帶來一定影響，但中國扎實推進統籌疫情防控工作，疫苗接種加快，宏觀政策保持連續性、穩定性，經濟繼續保持穩定恢復態勢，就業市場總體穩定。

展望下半年，中國銀行研究院認為，外部環境變化是影響中國經濟的最大變數，全球疫情防控不同步、經濟復甦不平衡、政經博弈加劇、美聯儲貨幣政策轉向預期升溫等都加大了外部不確定性。但與此同時，中國消費、投資增長延續改善趨勢，內需支撐作用將進一步提高。　　

報告表示，隨著經濟整體保持恢復向好趨勢，同時部分減負穩崗擴就業政策期限延長至2021年底，未來就業、收入有望隨著經濟恢復繼續改善。上半年以來出台的一系列促消費、穩物價政策效果持續顯現，疫苗接種範圍擴大也有利於消費擴大。預計三季度中國消費同比增長約9.5%，全年消費增長約14.6%。　　

在全球經濟方面，研究團隊預計，下半年全球經濟增長有望進一步提速，發達經濟體復甦步伐繼續領先新興經濟體，但病毒變異會增加全球疫情控制的不確定性；全球通脹上行，帶動主要經濟體貨幣政策正常化預期升溫。

疫情 疫苗

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