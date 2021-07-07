陸「三新」經濟大躍進 占GDP逾17％

中國國家統計局6日公布，經核算，2020年中國「三新」經濟增加值為169254億元（人民幣，下同），比上年增長4.5%，比同期國內生產總值（GDP）現價增速高1.5個百分點；相當於GDP的比重為17.08%，比上年提高0.7個百分點。

中新社報導，「三新」經濟是以新產業、新業態、新商業模式為核心內容的經濟活動的集合。「三新」經濟增加值三次產業分類依據國家統計局2018年關於三次產業畫分的規定製定。

具體而言，「三新」經濟第一產業是指具「三新」經濟特徵的農、林、牧、漁業（不含農、林、牧、漁專業及輔助性活動）；第二產業是具「三新」經濟特徵的採礦業（不含開採專業及輔助性活動），製造業（不含金屬製品、機械和設備修理業），電力、熱力、燃氣及水生產和供應業；第三產業是具「三新」經濟特徵的、除第一產業和第二產業外其他行業（不含國際組織）。

當天披露的數據顯示，分三次產業看，2020年，「三新」經濟中，第一產業增加值為7423億元，比上年增長11.0%，占比為4.39%；第二產業增加值為73487億元，比上年增長4.3%，占比為43.42%；第三產業增加值為88345億元，比上年增長4.2%，占比為52.20%。

專家分析，2020年，儘管受到突如其來的新冠疫情巨大衝擊和嚴峻複雜國際形勢影響，中國新產業新業態新商業模式仍繼續保持增長。新經濟不斷壯大，中國經濟復甦新動能將進一步激活。