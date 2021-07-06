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立訊王來春搶了蘋果鏈 躍新財富女性富人榜第二

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
立訊精密董事長王來春，在《2021新財富女性富人榜》一舉衝上第二，寫下從工廠妹變成女富豪的傳奇。圖源：天下潮商
立訊精密董事長王來春，在《2021新財富女性富人榜》一舉衝上第二，寫下從工廠妹變成女富豪的傳奇。圖源：天下潮商

大陸代工大廠立訊精密董事長王來春，收購緯創再併鎧勝後，今年不但首次拿到 iPhone 13 Pro 組裝訂單，也首次問鼎《2021新財富女性富人榜》，去年還在前十大榜外，今年一舉衝上第二，寫下從工廠妹變成女富豪的傳奇，排名僅次房地產巨頭碧桂園楊惠妍。

《2021新財富女性富人榜》6日揭榜，碧桂園楊惠妍以人民幣1803億元的財富蟬聯榜首，但相較2020年僅增長2%；令人矚目的是今年首度搶下蘋果 iPhone 13 Pro新機訂單的立訊精密的王來春家族，以人民幣1611億元的財富位居第二，而在2020年排行榜上，王來春家族甚至沒有擠進前十名。

另外，北京龍湖地產的吳亞軍以1012億元的財富排名第三。而前三名的女富豪財富都超過人民幣千億元大關。

新財富女性富人榜進榜最年輕的，是唯一一位90後，今年31歲的龍光地產的紀凱婷家族，她在2020年排名第三，今年已經落居第九位。而最年長的是80歲富華國際集團的陳麗華。

與2020年榜單相比，今年排名第四位的玻璃女王藍思科技周群飛財富增長速度最快，達48.7%。在晶片供應短缺的情況下，消費電子產品迎來漲價潮，藍思科技因此業績增長。

立訊精密董事長王來春，在《2021新財富女性富人榜》一舉衝上第二。圖源：AI財經社
立訊精密董事長王來春，在《2021新財富女性富人榜》一舉衝上第二。圖源：AI財經社

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