重慶QDLP對外投資試點 具4特色

重慶市政府新聞辦5日舉行發佈會，解讀「重慶市合格境內有限合夥人對外投資試點工作暫行辦法」（以下簡稱「試點辦法」）。重慶市合格境內有限合夥人（QDLP）對外投資試點，具有准入門檻低、投資範圍廣、額度管理靈活、投資幣種多元等特點。

中新社報導，作為推動金融市場雙向開放的重要制度安排，重慶與海南自由貿易港同時獲批QDLP試點資格且額度一致（50億美元）。重慶是中國中西部首個獲得該試點的城市。

重慶市地方金融監督管理局黨組成員于蓉表示，「試點辦法」釐清了行政職責、明確了試點主體、規範了申請流程、提出了運作要求。 中國人民銀行重慶營業管理部副主任、重慶外匯管理部副主任吳豪聲表示，重慶QDLP試點具有四項特點。 一是准入門檻低。試點基金管理企業及試點基金設立門檻、單個境內有限合夥人對單祗基金最低投資限額等准入要求進一步放寬。如：試點基金管理企業註册資本不低於500萬元人民幣或等值外幣，試點基金無最低出資限額要求，單個境內有限合夥人對單只基金最低投資門檻為100萬元人民幣或等值外幣。

二是投資範圍廣。試點基金對外投資範圍，包括境外非上市企業股權和債權、境外上市公司非公開發行和交易的股票和債券、境外證券市場（包括境外證券市場交易的金融工具等）、境外股權投資基金和證券投資基金、境外大宗商品及金融衍生品等，涵蓋了證券市場、大宗商品、REITs以及未上市企業等，既有二級市場也有一級市場，資金投向進一步拓寬。

三是額度管理靈活。試點基金管理企業可在其設立的各試點基金之間靈活調劑單只基金對外投資額度，各單只試點基金對外投資額度之和不超過該試點基金管理企業獲批額度即可。對外投資額度實行餘額管理，可循環使用。

四是投資幣種多元。在傳統使用外幣對外投資基礎上，將跨境人民幣納入試點範疇，試點基金可使用QDLP額度直接以人民幣資金對外投資。