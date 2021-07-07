重慶全球招商會 提供大量投資機會

由重慶招商投資促進局主辦的重慶市首屆全球招商推介會5日在當地舉行，提供海量投資機會。重慶市政府副秘書長、重慶市招商投資促進局局長周青在推介會上說，重慶經濟活躍，市場主體總量突破300萬戶，2020年全市地區生產總值突破2.5萬億元（人民幣，下同）。

中新社報導，周青表示，重慶是中國重要的現代製造業基地，擁有全部31個製造業大類；連續7年成為全球最大的筆記電腦生產基地，出貨量佔全球1/3。

截至目前，在渝的世界500強企業已達296家。重慶有國家級開發開放新區兩江新區和西部（重慶）科學城；有中國（重慶）自由貿易試驗區和中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目；還有7個國家級高新區、經開區，9個保稅功能區，80多個市級產業園區，可承接各種產業項目。

周青說，接下來，重慶將重點發展電子產業、汽車產業、材料產業、消費品產業、高端裝備產業、醫藥健康產業等，同時以西部（重慶）科學城和兩江協同創新區為主要平台，引育創新型企業。重慶還要發展現代服務業和現代農業，要推進城市提昇和鄉村振興。未來五年，重慶將開工建設重慶新機場、新建高速公路、鐵路，同步提升港口、交通樞紐站、軌道交通、市政、能源、水利和新型基礎設施。

周青表示，未來五年，重慶傳統和新型基礎設施投資需求旺盛，交通投資規模達5000億元。產業升級、科技創新、數字賦能催生廣闊產業投資機遇，工業投資規模預計超過1.5萬億元。重慶本地3205萬人口、周邊3億人口，帶來高品質生活、消費升級的巨大投資空間。 重慶還為投資者準備優良的營商環境：政務服務「線上一網通辦」、「線下一窗綜辦」、「川渝跨省通辦」，實行「一件事一次辦」，「簡單業務一次都不跑」。