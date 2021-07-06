大陸發文加強監管中概股 嚴查跨境證券違法犯罪

在滴滴等四家在美國上市網路公司被查後，據大陸官方新華社6日報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》當中提到，要進一步加強跨境監管執法司法協作。完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法律法規；加強中概股監管；以及建立健全資本市場法律域外適用制度。

《意見》指出，加強跨境監管合作。完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等相關法律法規。抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定，壓實境外上市公司信息安全主體責任。加強跨境信息提供機制與流程的規範管理。堅持依法和對等原則，進一步深化跨境審計監管合作。探索加強國際證券執法協作的有效路徑和方式，積極參與國際金融治理，推動建立打擊跨境證券違法犯罪行為的執法聯盟。

《意見》提到，加強中概股監管。切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設。

《意見》還指出，建立健全資本市場法律域外適用制度。抓緊制定證券法有關域外適用條款的司法解釋和配套規則，細化法律域外適用具體條件，明確執法程序、證據效力等事項。