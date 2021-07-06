繼歐菲光又買英晶片廠 聞泰科技宣布今年第二大收購案

市場傳聞成真！聞泰科技5日晚間發布公告稱，子公司安世半導體有意收購英國晶圓生產商Newport Wafer Fab（NWF），已與其母公司NEPTUNE 6 LIMITED及其股東簽署收購協定。交易完成後，聞泰科技將間接持有NWF100%權益。

NWF是英國最大的晶片製造廠，聞泰科技並未披露這份交易的預估金額，但市場傳聞，交易大致價格為6,300萬英鎊。

界面新聞報導，這已是半年內聞泰科技第二筆大型收購案。今年5月，聞泰科技收購歐菲光蘋果相關資產才剛剛完成交割，聞泰有望藉此打入蘋果供應鏈。

這次收購NWF與安世半導體的產業布局有關。安世半導體位於產業鏈上游，聞泰科技在產業鏈中游，併購完成後，聞泰科技形成手機ODM+半導體的產業布局，從手機產業進入半導體產業，並藉此發展汽車領域客戶。

聞泰科技表示，這次收購可以幫助公司實現增長目標和投資，進一步提高全球產能。

NWF是一家位於英國南威爾士的一家晶片製造商，每月產能達到3.2萬片至4.4萬片8吋晶圓，晶片產品主要用於汽車。在當前汽車行業普遍缺芯的狀況下，收購NWF有助於聞泰科技提升晶片產能。

聞泰科技自2015年借殼上市，成為A股第一家ODM行業上市公司，產業從手機組裝代工，向上游和高端半導體方向延伸。Gartner分析師盛陵海表示，大陸半導體公司上市潮之後就會考慮收購，反過來支撐股價，並且在營收增長方面，也提供相關保障。

值得注意的是，目前大陸晶片龍頭公司正在透過不斷併購和定增來謀求對上游的控制權以及技術層面的話語權，而中小晶片企業的投融資案也創歷年來新高。