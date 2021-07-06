立訊精密已成立晶片製造公司 註冊資本13億

才剛拿下iPhone 13 Pro手機40%訂單的立訊精密，已經成立晶片公司「立芯精密智造」，由立訊精密全資控股，註冊資本為人民幣3億元（新台幣13億元）。

證券之星報導，根據天眼查App顯示，立芯精密智造已於今年7月2日成立，法定代表人為郝傑，經營範圍含顯示器件製造；工業機器人製造；智慧型機器人的研發；積體電路晶片及產品製造等。

今年以來，蘋果供應鏈企業不斷有各種消息傳出，上半年立訊精密已跌去超兩成的市值，在打入今年新款iPhone組裝代工供應鏈帶動下，6月股價終於擺脫陰霾、立即出現一波大漲。