立訊精密已成立晶片製造公司 註冊資本13億
才剛拿下iPhone 13 Pro手機40%訂單的立訊精密，已經成立晶片公司「立芯精密智造」，由立訊精密全資控股，註冊資本為人民幣3億元（新台幣13億元）。
證券之星報導，根據天眼查App顯示，立芯精密智造已於今年7月2日成立，法定代表人為郝傑，經營範圍含顯示器件製造；工業機器人製造；智慧型機器人的研發；積體電路晶片及產品製造等。
今年以來，蘋果供應鏈企業不斷有各種消息傳出，上半年立訊精密已跌去超兩成的市值，在打入今年新款iPhone組裝代工供應鏈帶動下，6月股價終於擺脫陰霾、立即出現一波大漲。
立訊精密成立於2004年5月24日，是大陸精密製造龍頭企業，也是紅色供應鏈的指標廠，擁有連接器、聲學、天線、馬達、無線電充等產品線，多類產品已切入蘋果供應鏈，由於近年大動作在市場攻城掠地，串接上下游供應鏈，意圖打造成為陸版鴻海。
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