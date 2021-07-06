快訊

地牛翻身！18:26規模4.5地震 最大震度花蓮4級

高端向巴拉圭申請新冠疫苗第三期臨床試驗 將與AZ進行比對

立訊精密已成立晶片製造公司 註冊資本13億

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
蘋果供應鏈之一的立訊精密，已成立晶片製造公司。立訊精密官網
蘋果供應鏈之一的立訊精密，已成立晶片製造公司。立訊精密官網

才剛拿下iPhone 13 Pro手機40%訂單的立訊精密，已經成立晶片公司「立芯精密智造」，由立訊精密全資控股，註冊資本為人民幣3億元（新台幣13億元）。

證券之星報導，根據天眼查App顯示，立芯精密智造已於今年7月2日成立，法定代表人為郝傑，經營範圍含顯示器件製造；工業機器人製造；智慧型機器人的研發；積體電路晶片及產品製造等。

今年以來，蘋果供應鏈企業不斷有各種消息傳出，上半年立訊精密已跌去超兩成的市值，在打入今年新款iPhone組裝代工供應鏈帶動下，6月股價終於擺脫陰霾、立即出現一波大漲。

立訊精密成立於2004年5月24日，是大陸精密製造龍頭企業，也是紅色供應鏈的指標廠，擁有連接器、聲學、天線、馬達、無線電充等產品線，多類產品已切入蘋果供應鏈，由於近年大動作在市場攻城掠地，串接上下游供應鏈，意圖打造成為陸版鴻海。

立芯精密智造已於今年7月2日成立。天眼查截圖
立芯精密智造已於今年7月2日成立。天眼查截圖

天眼 人民幣

延伸閱讀

為了反向充電？傳iPhone 13採用更大的無線充電線圈

英特爾CEO投書敵視台積電 陸行之：沒把彼此當夥伴

蔡明彰觀點：鋼鐵複製晶片成戰略物資 中鋼PK台積電該選誰？

大立光毛利率 面臨下滑壓力

相關新聞

滴滴出行盤前交易重挫 跌破發行價面臨求償

剛在美國上市的中國網路叫車巨頭滴滴出行，因遭到中國當局實施網路安全審查，今天股價在盤前交易重挫，不但跌破14美元的發行價...

立訊精密已成立晶片製造公司 註冊資本13億

才剛拿下iPhone 13 Pro手機40%訂單的立訊精密，已經成立晶片公司「立芯精密智造」，由立訊精密全資控股，註冊資...

滴滴美股盤前暴跌近30% 滿幫、BOSS直聘也大跌

滴滴美股盤前跌幅一度擴大至30%，截至發稿，下跌近24%。滿幫、BOSS直聘盤前同樣大跌。滿幫跌近16%，BOSS直聘跌...

中芯紹興項目進入量產 月產能7萬片晶圓、良率99%

大陸本土最大晶圓代工廠中芯國際日前又一重要項目開始量產，據浙江日報報導，位於紹興的中芯紹興產能開始提升到每月7萬片晶圓，...

香港維他奶股價暴跌 哀悼「孤狼」有罪

香港飲料品牌維他奶的股價周一 (7月5日) 暴跌，其前採購主任刺傷一名警察然後自殺，使得這家有81年歷史的豆漿制造商遭到中國消費者的抵制。

數據安全與美中暗戰 中國關鍵企業恐難赴美上市

滴滴出行等4家在美上市的中企遭審查，揭開中國「強監管」數據安全的序幕。北京擔憂美國取得數據導致國安危機，未來涉交通、通訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。