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中芯紹興項目進入量產 月產能7萬片晶圓、良率99%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
中芯紹興產能開始爬坡到每月7萬片晶圓。浙江新聞網
中芯紹興產能開始爬坡到每月7萬片晶圓。浙江新聞網

大陸本土最大晶圓代工廠中芯國際日前又一重要項目開始量產，據浙江日報報導，位於紹興的中芯紹興產能開始提升到每月7萬片晶圓，且良率達到99%。

報導指出，2020年是紹興積體電路產業平台開啟全面建設的關鍵之年，一年多來，平台聚焦積體電路設計-製造-封裝-測試-設備及應用全產業鏈，「多措並舉」為打造以積體電路為核心的高能級現代產業體系厚植根基。

中芯紹興官網介紹，該公司成立於2018年3月，總部位於浙江紹興，是一家專注於功率，傳感和傳輸應用領域，提供特色工藝積體電路晶片及模組封裝的代工服務的製造商。

中芯紹興項目首期總投資人民幣58.8億元，引進一條年出貨51萬片的8吋特色工藝積體電路製造生產線，和一條模組年出貨19.95億顆的封裝測試生產線。

網易新聞報導，中芯紹興布局三大工藝平台：一是MEMS平台，包括MEMS麥克風、壓力感測器、超聲波感測器、振盪器、加速度計、陀螺儀；二是MOSFET工藝平台，包括溝槽式MOSFET、分柵式MOSFET以及超結MOSFET；三是立足場截止型（Field Stop）IGBT結構。

中芯國際曾於2019年11月16日，在紹興舉辦的第二屆積體電路產業峰會上宣布，中芯紹興項目順利通線投片。

去年11月24日，中芯國際在第三屆積體電路產業峰會上介紹，中芯紹興項目產能已達每月4萬片。

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