要發射衛星搶佔6G研發？華為回應來了

外傳華為即將發射兩顆衛星搶佔6G研發，華為官方微博6日緊急置頂闢謠：「全是假消息！」

大陸央廣網報導，儘管遭到美國制裁，但華為在5G、6G研發一直備受矚目，今年6月，華為輪值董事長徐直軍在浦江創新論壇發表演講時透露，華為5G的研究從2009年開始，2013年，華為決定進一步加強5G的研究投入；2017年，華為就開啟了6G的研究；到2019年全球首個5G商用網路開通，走過了10年的路程。

徐直軍還指出，研究的資金需求沒有想像的大，實際上計畫中的6億美元投資，最終沒有全部用完，而且「越早投入，可能累計投入更少」。

此外，徐直軍也在2021年華為全球分析師大會上表示，6G應該在2030年左右推向市場，華為可能發佈6G白皮書，與消費者和各行各業探討，未來6G會是什麼樣子。