香港維他奶股價暴跌 哀悼「孤狼」有罪

(德國之聲中文網) 香港飲料品牌維他奶的股價周一 (7月5日) 暴跌，其前採購主任刺傷一名警察然後自殺，使得這家有81年歷史的豆漿制造商遭到中國消費者的抵制。

法新社報道，維他奶股價一度被抹去15%，收盤時下跌了約12%，這是自2008年全球金融危機以來的最差表現。

於此同時，香港警務處國家安全處6日舉行記者會表示，警方拘捕至少7人涉及一宗爆炸品案，表示此案可能涉及違反《香港國安法》。這也是刺警案後港警國安處新一波的調查行動。

此外香港警方表示，維他奶總部所在的同一條街上的一家公司5日也收到了電話炸彈威脅，後來被證實是虛驚一場。

事發原因是在7月1日，維他奶50歲的採購主任梁健輝晚間持刀襲擊一名警察，港府稱這是一起 「孤狼式的國內恐怖襲擊」。警方和安全官員稱，他們從梁男家中繳獲的一台電腦顯示他已被「激進化」，但警方沒有提供關於他所謂的激進化的進一步細節。

維他奶事後流出一份內部備忘錄，對梁健輝的「不幸逝世」表示哀悼，並向他的家人表示慰問，在中國大陸引發了網上的憤怒，中國消費者周末開始呼籲抵制該公司，

維他奶4日在社交媒體平台微博上發表聲明稱，所謂的內部備忘錄是由「一位員工私下撰寫並內部轉發」，並稱其「未經授權」且措辭「極為不當 」，還補充說，公司保留采取法律行動的權利。

抵制vs.哀悼

維他奶三分之二的營收來自中國，這也使得中國消費者的抵制特別有力。根據法新社，截至5日下午，在微博上，「維他奶滾出內地」的話題有大約1.2億的讀者。據《環球時報》，曾與維他奶合作的多位中國演藝人員也計劃終止與該公司的關系。

法新社表示，中國的專制政府培養了一個超級民族主義的互聯網，消費者的抵制在打擊任何被認為是對北京不忠的品牌方面非常有效。

兩年前，香港發生了大規模的的民主抗議活動，並不時出現暴力事件。港府通過逮捕和新的國家安全法予以鎮壓，造成香港嚴重分化，這也顯現在這次襲警事件的解讀上面。許多居民認為港警是全面政治鎮壓的黑手，對於梁健輝刺警表示同情，在周末，這些居民帶著鮮花到現場悼念。

香港政府警告說，這種做法可能會導致因「煽動」或 「支持恐怖主義」而被捕，並批評那些帶孩子去哀悼他的父母。

目前被襲擊的28歲警察因肺部被刺穿而需要進行手術，但預計他的傷勢將得以恢復。香港新成立的國家安全局已接手此案。

(法新社、路透社等)

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