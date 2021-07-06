中移動子公司芯昇科技獨立營運 布局物聯網晶片

中國移動旗下中移物聯網全資子公司芯昇科技日前成立，從此正式獨立營運，進軍物聯網晶片製造業，按照芯昇科技未來布局，該公司將謀劃登陸科創板。

集微網報導，在成立儀式上，中移物聯網公司副總經理劉春陽強調，希望芯昇科技未來在晶片領域可以做出新的規模、鍛造新的能力、開創新的機制、進行新的布局，並希望未來3到5年，芯昇科技領導班子要有明確的規劃。

芯昇科技在2020年12月29日註冊成立於南京市江北新區，是中國移動通信集團中移物聯網有限公司出資成立的全資子公司，經營範圍包括增值電信業務等。

IT之家報導，芯昇科技按照中國移動「科改示範行動」的整體改革布局，以「創芯驅動萬物互聯，加速社會數智化轉型」為使命，圍繞物聯網晶片國產化，解決晶片內核卡脖子問題，以促進國家積體電路產業振興為目標，展開產品研發、生態建設及行業推廣工作。

搜狐財經報導，作為通信界的最大市占者，中國移動此番動作背後的看點主要有二，首先是這家新公司是在國家「科改示範行動」的背景下成立，後續中國電信和中國聯通同樣留有出手空間。

其次，中國移動長期以來布局物聯網產業，並於2015年正式進入晶片領域，本次芯昇科技的落地，定位為「物聯網晶片自主可控的奮鬥者」，在當前積體電路的奮進時代，可謂生逢其時，但成效幾何留待時間驗證。

「科改示範行動」是繼國企改革「雙百行動」、「區域性綜改試驗」後的又一國企改革專項工程，選取改革創新緊迫性較強的國有科技型企業，在堅決防止國有資產流失的前提下，按照高品質發展要求，進一步推動深化市場化改革。