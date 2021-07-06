江蘇國資牽頭基金入股 蘇寧易購復牌漲停
受江蘇國資牽頭基金入股利多消息影響，蘇寧易購6日復牌，開市漲停，報人民幣6.15元。
由江蘇省、南京市國資牽頭的新新零售基金二期將收購蘇寧易購16.96%的股份，轉讓完成後，該公司將處於無控股股東、無實控人狀態。
新新零售基金二期是由南京新興零售發展基金、華泰資管、阿里巴巴、海爾、美的、TCL、小米等產業投資人作為有限合夥人出資組建的聯合體。上述交易涉及約15.79億股，以每股作價人民幣5.59計算，涉資約人民幣88.25億元。
蘇寧易購同時公告預計上半年虧損人民幣25億元至32億元；終止向深圳國際及鯤鵬資本轉讓23%股份的交易；終止購買深創投蘇寧雲新私募投資基金所持項目公司100%股權的交易。
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