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大陸水果進口突破100億美元 優質水果需求仍大

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸去年水果進口總額首次突破100億美元。圖為上海一家超市販賣的菲律賓鳳梨。記者林則宏／攝影
大陸去年水果進口總額首次突破100億美元。圖為上海一家超市販賣的菲律賓鳳梨。記者林則宏／攝影

據北京《新京報》報導，由大陸農業農村部國際合作司主辦的首屆瀾湄水果節5日開幕，中國果品流通協會會長魯芳校在啟動儀式上表示，2020年中國大陸水果進口總額首次突破100億美元，但優質特色品牌水果仍不能滿足大陸消費者的需求。

魯芳校致辭中表示，2020年中國水果進口總額首次突破100億美元，達到102.6億美元，年增長8%，進口量約630.2萬噸。同時，去年大陸水果出口總量達385.9萬噸，增長7%，出口金額超過60億美元。

對於行業現狀，魯芳校稱，中國大陸水果產業目前正處於高質量發展的關鍵時期，經過多年的發展，水果總量供應有餘，但仍然結構性矛盾突出，優質特色品牌水果不能滿足消費者的需求，低值低端的品種產能過剩，同質化競爭嚴重。

魯芳校指出，隨著果品流通新業態、新模式同步發展，龍頭企業、水果專業連鎖超市不斷發展壯大，水果電商加快疊代，社區電商等發展迅速，大陸果品消費將呈現出多層次、多樣化、品質化、品牌化發展趨勢，而消費升級加快，也意味著中國大陸對於優質的品牌水果需求巨大。

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