助台青年創業 湖南兩平台揭牌

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
海峽兩岸青年就業創業基地，是湖南省首家兩岸青年就業創業基地。圖／本報長沙傳真
海峽兩岸青年就業創業基地，是湖南省首家兩岸青年就業創業基地。圖／本報長沙傳真

湖南「海峽兩岸產業合作區」、「海峽兩岸青年就業創業基地」，4日舉行授牌揭牌儀式，將進一步為台灣青年來湖南就業創業，提供便利服務，推進湘台兩地交流融合發展，實現互利雙贏。

大陸國台辦經濟局局長張世宏在儀式上表示，大陸擁有巨大的市場、高品質發展的機遇及專門的服務體系，仍是最適宜台灣青年發展、投資創業的地方，將為台灣青年投資興業拓展更大空間。他強調：「我們將一如既往地為台灣年輕人到大陸就業創業提供便利。」

中新網報導，海峽兩岸產業合作區為「一區三園」，包括岳陽產業園（岳陽城陵磯新港區）、湘潭產業園（湘潭經濟技術開發區）、郴州產業園（郴州高新技術產業開發區），合作領域涵蓋港口物流、汽車產業、智慧製造業、電子資訊產業、新材料產業、數位視訊產業等；將聚焦聚力湘台優勢產業合作，完善政策措施，優化營商環境。湖南也成為繼廣西、湖北、四川、江西之後，大陸第五個獲批設立該產業合作區省分。

海峽兩岸青年就業創業基地，位於長沙市高新區隆平高科技園內，是湖南省首家兩岸青年就業創業基地。現有孵化辦公場地面積約5000平方米，並已納入園區創業平台統一管理，全方面享受隆平高科技園區及惠台政策支持。通過提供創業孵化、資本與市場對接以及當地語系化服務等全方位服務，基地吸引了大批台灣青年、中小企業主投資創業。目前基地以互聯網科技、電競、文化創意等產業為主，累計吸引入駐兩岸青創企業80餘家。

創業 青年 開發區

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