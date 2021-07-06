德陽造超級充電寶上線

長龍山抽水蓄能電站首台機組發電儀式，近日在浙江安吉舉行，宣告大陸最高、也是世界第二高水頭抽水蓄能電站首台機組正式發電，標誌著大陸華東地區最大的超級「充電寶」正式上線。

抽水蓄能電站，是在用電低谷時，用富餘的電把山下的水抽到山上，在用電高峰時放水發電，相當於一個巨型「充電寶」，是當今世界最具經濟性的大規模儲能方式。長龍山抽水蓄能電站，位於浙江省安吉縣天荒坪鎮和山川鄉境內，總裝機容量2100兆瓦。

總部位於四川德陽的東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機），為電站提供4台350兆瓦抽水蓄能機組及其輔助設備。該工程被稱為「五超工程」，具有超高水頭、超高轉速、超大容量、超高難度、超高品質的特點。

自2017年6月獲得長龍山電站抽水蓄能機組研製任務以來，東方電機以建設「綠色、精品、典範、和諧、創新」的美麗長龍山工程為目標，組建最強團隊、配置最優的資源，著力打造精品機組。

機組運行期間，各項參數優異，被業內專家譽為極品抽蓄機組，引領抽蓄機組擺度進入「個位數時代」，充分彰顯了「德陽造」抽水蓄能機組大陸領先、世界一流的研製水準。