揮別疫情 長三角樓市表現強勁

新房及二手房成交數據上行、開發商拿地供地節奏加快…2021年上半年，大陸長三角各地樓市已基本擺脫新冠肺炎疫情帶來的影響，活躍度大大提升。

中新社報導，中指研究院數據顯示，上半年大陸重點城市商品住宅成交規模達近五年同期較高水平。其中，長三角區域市場規模維持高位，商品住宅成交面積同比增長57%，比疫前2019年同期還增長了54%。南京新房、二手房表現強勁，杭州、蘇州、蕪湖等地剛需改善需求集中釋放。

「以南京為例，今年上半年南京有341次開盤，新房、二手房成交量均接近7萬套，比2020年同期分別上漲86%、36%，新房的成交量創2017年以來新高。這與上半年南京放寬了距主城區較遠的4個區的落戶限制、購房需求上漲等因素有關。」網尚研究機構高級總監曹麗表示。

我愛我家南京研究院市場分析師黃守娟認為，長三角區域經濟發達，城市配套設施完善，對大陸各地人才到此落戶的「磁吸力」不減。上半年也是傳統的教育置業旺季，有好學區配套的新房、二手房的成交量價均有上揚。

從土地供應來看，上半年，大陸土地出讓大幅增加的地段集中在長三角等區域，但城市間供應分化明顯。

中指研究院統計，江蘇常州、浙江湖州的出讓供應同比下滑71%和55%，而浙江金華、嘉興的出讓供應同比增長336%和201%。大陸房企緊抓時機積極推盤，重點城市庫存規模、去化時間均有下行。

在房企融資「三道紅線」和房地產貸款集中度管理等監管要求下，尤其是住宅供地「兩集中」（對住宅用地集中公告、集中供應）實施後，房企資金壓力加大，行業競爭加劇。在熱點城市間同時競地有流拍風險，因此「寧可少拿，不可錯拿」是很多房企的心態，開發企業「全面開花」策略也轉向有保有壓、有攻有守。

世邦魏理仕戰略顧問部董事王飛認為，「兩集中」政策帶來拿地容錯率降低，資金鏈偏緊、土儲厚度偏薄的極致周轉型房企將迎來大考。大陸房地產企業將加速由槓桿主導邁入運營驅動時代，門檻提升、內耗減少，從而減少周期波動，助力行業健康持續發展。