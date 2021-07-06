大宗商品指數 連兩月下跌

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，中國大陸6月份大宗商品指數（CBMI）為99.7%，較上月回落0.5個百分點。分析認為，近期大宗商品價格漲勢有所收斂，各品種出現震盪分化。在大陸國內政策利好提振等背景下，預計大陸國內大宗商品市場供需產業結構向好不改。

中新社報導，調查顯示，中國大陸6月份大宗商品指數（CBMI）為99.7%，較上月回落0.5個百分點，指數連續兩個月下跌，行業景氣度明顯下降。各分項指數中，供應指數仍處上漲通道，為101%，較上月上升0.4個百分點，顯示大陸國內大宗商品整體供應量仍在增長，庫存指數止跌反彈。

6月份，大宗商品銷售指數為98.5%。銷售量在連續三個月呈現增長態勢以後，本月出現回落，說明本月市場需求減弱，特別是隨著商品價格出現震盪回調，成交明顯減弱，商品生產供應企業訂單組織壓力加大。各主要商品中，煤炭和成品油銷售量繼續增加，有色金屬和化工銷售量均時隔十五個月後再現下降格局，鋼鐵、鐵礦石和汽車銷售量則繼續下挫。

分析稱，從本月指數的變化情況來看，6月份，大陸國內大宗商品市場淡季特徵顯現，特別是受天氣等因素影響市場終端需求轉弱，前期市場剛剛建立的供需相對均衡的局面再度被打破，導致商品庫存壓力進一步加大。

分析認為，大宗商品價格漲勢有所收斂，在於受制於國際宏觀政策調整預期、大陸國內大宗商品調控強化及產業季節性淡季的多重壓制，然而中長期結構性支撐依然較強。

延伸閱讀

為何大陸新冠疫苗研發「看起來慢」？ 鍾南山：因沒病人了

大陸返台居檢者失聯 北市公布姓名「李泰穎」

滴滴遭調查 大陸科技公司赴美上市前景蒙陰影

港七一刺警案延燒 大陸商家下架維他奶產品

相關新聞

陸再查3平台業者 皆剛在美上市

繼大陸網約車龍頭「滴滴出行」遭網路安全審查並下架App後，大陸官方昨又宣布，對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」等...

員工刺港警 維他奶遭恐嚇、股價大跌

香港銅鑼灣刺警案後續不斷，刺警者生前所在的維他奶公司，收炸彈恐嚇，股價也跌出上市以來最大單日跌幅。香港警方繼續拘捕在網路...

助台青年創業 湖南兩平台揭牌

湖南「海峽兩岸產業合作區」、「海峽兩岸青年就業創業基地」，4日舉行授牌揭牌儀式，將進一步為台灣青年來湖南就業創業，提供便...

德陽造超級充電寶上線

長龍山抽水蓄能電站首台機組發電儀式，近日在浙江安吉舉行，宣告大陸最高、也是世界第二高水頭抽水蓄能電站首台機組正式發電，標...

海滄半導體產業 產值近百億

中國大陸正全力扶持半導體產業發展，廈門半導體投資集團有限公司透過投資、併購、資本運營和基金管理等模式，四年來成功推動廈門...

6月服務業PMI 14月新低

受廣東疫情反彈影響，6月居民需求受到抑制，導致大陸服務業擴張力度有所減弱。財新網5日公布6月財新大陸服務業PMI（採購經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。