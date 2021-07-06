大宗商品指數 連兩月下跌

中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，中國大陸6月份大宗商品指數（CBMI）為99.7%，較上月回落0.5個百分點。分析認為，近期大宗商品價格漲勢有所收斂，各品種出現震盪分化。在大陸國內政策利好提振等背景下，預計大陸國內大宗商品市場供需產業結構向好不改。

中新社報導，調查顯示，中國大陸6月份大宗商品指數（CBMI）為99.7%，較上月回落0.5個百分點，指數連續兩個月下跌，行業景氣度明顯下降。各分項指數中，供應指數仍處上漲通道，為101%，較上月上升0.4個百分點，顯示大陸國內大宗商品整體供應量仍在增長，庫存指數止跌反彈。

6月份，大宗商品銷售指數為98.5%。銷售量在連續三個月呈現增長態勢以後，本月出現回落，說明本月市場需求減弱，特別是隨著商品價格出現震盪回調，成交明顯減弱，商品生產供應企業訂單組織壓力加大。各主要商品中，煤炭和成品油銷售量繼續增加，有色金屬和化工銷售量均時隔十五個月後再現下降格局，鋼鐵、鐵礦石和汽車銷售量則繼續下挫。

分析稱，從本月指數的變化情況來看，6月份，大陸國內大宗商品市場淡季特徵顯現，特別是受天氣等因素影響市場終端需求轉弱，前期市場剛剛建立的供需相對均衡的局面再度被打破，導致商品庫存壓力進一步加大。

分析認為，大宗商品價格漲勢有所收斂，在於受制於國際宏觀政策調整預期、大陸國內大宗商品調控強化及產業季節性淡季的多重壓制，然而中長期結構性支撐依然較強。