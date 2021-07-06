6月服務業PMI 14月新低

受廣東疫情反彈影響，6月居民需求受到抑制，導致大陸服務業擴張力度有所減弱。財新網5日公布6月財新大陸服務業PMI（採購經理人指數）為50.3，較5月回落4.8個百分點，為14個月來最低，雖然仍位於擴張區間，但增速明顯放緩。

之前公布的6月財新大陸製造業PMI為51.3，低於5月0.7個百分點，受製造業和服務業PMI同時放緩的拖累，6月財新大陸綜合PMI為50.6，低於5月3.2個百分點，同樣放緩至14個月來最低。

此走勢與大陸國家統計局PMI一致，大陸官方公布的2021年6月製造業PMI為50.9，低於5月0.1個百分點；服務業商務活動指數下降2.0個百分點至52.3，綜合PMI產出指數為52.9，回落1.3個百分點。

從分項數據來看，6月服務業新訂單量增長放緩至14個月來最低。調查企業反映，近期疫情抬頭，出行減少，抑制了服務業訂單的整體增長。不過，服務業新出口訂單指數重新回歸到榮枯線以上，但擴張程度有限。

大陸製造業新訂單指數也出現回落，綜合兩大行業看，6月新訂單指數放緩至14個月來最低。

由於原材料和用工成本得到控制，6月服務業投入價格指數較5月的近期高點明顯回落，並創下九個月來的最低紀錄。製造業投入價格指數也大幅回落，綜合投入成本雖仍處於擴張區間，但回落至八個月來最低。