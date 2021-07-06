海滄半導體產業 產值近百億

中國大陸正全力扶持半導體產業發展，廈門半導體投資集團有限公司透過投資、併購、資本運營和基金管理等模式，四年來成功推動廈門市海滄區半導體產業，實現從零開始到去年產值已達近百億元（人民幣，下同）規模。

據福建「東南網」指出，預計到2025年，海滄集成電路總產值將達到500億元，並帶動廈門相關產業規模突破1,000億元大關。

海滄是大陸第一個國家級台商投資區，於1989年由大陸國務院批准設立。1989年台商投資區成立以來，GDP年均增長超過20%，工業產值年均增長超過35%。2020年，海滄人均GDP達到2.7萬美元，已經與台灣相當。

廈門市海滄區工業和信息化局局長朱勇表示，海滄集成電路以「打造具有國際影響力的集成電路基地」為目標，力爭到2025年產業規模不低於500億元，帶動相關產業規模超千億，集聚1.5萬名以上不同層次的集成電路人才。

廈門半導體投資集團有限公司2018年以來，已先後引進士蘭微12吋晶圓製造（廈門士蘭集科半導體製造公司）、通富先進封裝、金柏柔性電路板、雲天科技特色封裝、安捷利美維半導體封裝載板等一批項目，總投資超過人民幣350億元。

據福建當地媒體報導，海滄預計今年將有1至2家半導體相關企業上市，2025年前後上市企業預計將達到5至6家。海滄目前半導體相關企業有約45家，專業人員超過3,000人，逐步形成半導體產業集聚效應。

廈門士蘭集科今年產能可望達到月產3.5萬片，預計2023年達到月產8萬片。海滄也將逐步成為全球功率器件、MEMS領域重要生產基地。