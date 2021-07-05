反壟斷 陸國家市場監管局將阻止騰訊合併虎牙鬥魚

路透引述消息人士報導，大陸國家市場監督管理總局將正式阻止騰訊合併遊戲直播媒體網站虎牙和鬥魚的建議。

報導指出，騰訊未能拿出足夠的補救措施滿足中國大陸監管機構關於放棄獨家權的要求。

另外，消息人士稱，騰訊收購非上市搜索引擎搜狗的計畫，將於本月獲得大陸國家市場監管總局的批准。

路透社還報導，中國大陸網約車巨頭滴滴出行5日表示，在美國首次公開發行(IPO)之前，滴滴並不知悉中國大陸監管部門對公司進行網絡安全審查，並於其後暫停新用戶註冊以及要求其從應用程序商店下架。

大陸國家互聯網信息辦公室周五晚間，突然要求暫停滴滴的新用戶註冊，並於周日升級行動，指滴滴出行App存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題，依據大陸《網路安全法》相關規定，通知應用商店下架滴滴出行App。