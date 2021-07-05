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滿幫、BOSS直聘回應網路審查：積極配合、保障數據安全

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
滿幫集團、BOSS直聘回應網路審查，稱會積極配合、保障數據安全。澎湃新聞
滿幫集團、BOSS直聘回應網路審查，稱會積極配合、保障數據安全。澎湃新聞

7月5日，針對大陸網路安全審查辦公室對滿幫集團旗下「運滿滿」、「貨車幫」的網路安全審查，滿幫集團當天中午回應稱，將積極配合審查工作，一如既往地接受監管部門的指導與監督。審查期間，將對於集團的網路安全進行全面梳理和排查，進一步完善自身的網路安全體系和技術能力。堅決維護國家安全，保障公共利益。

BOSS直聘也回應稱，高度重視並將積極配合網路安全審查工作，全面排查和防範網路安全風險。在有關部門的監督領導下，BOSS直聘一直堅決維護網路安全，全力保障各項數據安全。將不斷提升網路安全意識與能力，切實履行企業的責任和義務。

7月5日上午，大陸網路安全審查辦公室發布對運滿滿、貨車幫、BOSS直聘啟動網路安全審查公告稱，為防範數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網路安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對運滿滿、貨車幫和BOSS直聘實施網路安全審查。

為配合網路安全審查工作，防範風險擴大，審查期間，運滿滿、貨車幫和BOSS直聘停止新用戶註冊。

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