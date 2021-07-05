雷軍又送股票了 金山員工每人領9.5萬

金山軟件兼小米集團董事長雷軍，5日在微博發布「致金山全體員工的信」表示，給金山所有在職正式員工準備「特殊的紀念品」：贈予每位金山同學600股金山集團股票，總計約480萬股。

金山5日中午報港幣43.55元，跌2.8%，以中午收市價計，每位金山員工獲贈股票約值港幣2.6萬元（新台幣9.5萬元）。

雷軍指出，2021年是金山全面轉型移動互聯網的第十年，也是他出任金山董事長的第十年。這十年裡，金山從2010年收入不到人民幣10億，到2020年合併收入達人民幣120億，這是金山同事們共同努力的豐碩成果。

金山軟件5日發布公告，董事會根據經修訂計劃的條款，向不超過8,000位承授人授出每人600股獎勵股份，合共不超過480萬股獎勵股份。