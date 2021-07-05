滴滴出行下架 環時：不能讓巨頭比官方掌握更詳細數據

大陸國家網信辦認為，網約車程式「滴滴出行」存在嚴重違法違規收集個人信息，指示在應用商店下架，公司要認真整改。大陸環時社評強調，不能讓巨頭比官方掌握更詳細數據。

環時發表社評指，互聯網巨頭往往在所屬行業走在前頭，但大陸不能夠任由它們成為收集使用個人信息的規則制定者，標準一定要掌握在官方手中，從而確保那些巨頭在收集個人信息方面是克制。

社評強調，絕不能讓任何一家互聯網巨頭成為比官方掌握還詳細的中國人個人信息的超級資料庫，更不能給它們對那些數據的隨意使用權。

社評認為，尤其是像滴滴出行這樣的公司，它在美國上市，其排第一第二的股東都是外國公司，大陸官方對它的信息安全監管更需要是嚴格的，這既是維護個人信息安全，也是維護國家安全。

社評說，監管不意味著限制發展，只有排除了風險後，用戶才能更加放心，未來的市場空間才會更加廣闊。