中芯國際研發副總辭職 剛獲授近千萬人民幣市值股票

7月4日，大陸晶片大廠中芯國際公告突發一起核心技術人員離職事件：在公司工作20年的核心技術人員、技術研發副總裁吳金剛辭職。

大陸證券時報·e公司記者注意到，在中芯國際5月20日發布的最新一期股權激勵計劃首次授予部分激勵對象名單中，吳金剛作為公司兩位核心技術人員之一，獲得了公司16萬股的限制性股票，對應當前中芯國際58.13元/股的股價，這部分股票市值近930萬元(人民幣，下同)，而授予價格僅為20元/股。2020年，吳金剛從中芯國際獲得的薪酬總額為214.1萬元。

不過，根據股權激勵計劃，激勵對象離職的，自離職之日起激勵對象已獲授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，並作廢失效。由此，吳金剛此次辭職，意味著他自動放棄了這16萬股限制性股票。

對此，中芯國際在公告中表示，目前公司的技術研發工作均正常進行，吳金剛的離職未對公司整體研發實力產生重大不利影響。

據公告，吳金剛於2001年加入中芯國際，2001年至2014年，歷任助理總監、總監、資深總監，2014 年至今擔任技術研發副總裁，任職期間負責參與公司FinFET（鰭式電晶體）先進工藝技術研發及管理工作。

澎湃新聞報導，中芯國際表示，吳金剛在公司任職期間參與了公司的研發工作，期間參與申請的專利均非單一發明人的專利且均為職務發明創造。前述專利所有權均屬於公司，不存在涉及專利的糾紛或潛在糾紛，其離職不影響公司專利權的完整性。

報導指，2018年、2019年及2020年，中芯國際研發人員數量為2096人、2530人及2335人，佔員工總人數比例分別為11.86%、16.02%及13.50%，研發人員數量保持穩定。

另外，從這期股權激勵計劃中，外界還看到中芯國際為留住公司「靈魂人物」蔣尚義、梁孟松等下了較大決心。中芯國際副董事長兼執行董事蔣尚義與聯合首席執行官兼執行董事梁孟松均分別被授予了40萬股中芯國際限制性股票，市值約2400萬元。