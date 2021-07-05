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下架「滴滴出行」後 陸再對「運滿滿」等3平台啟動審查

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸再對「運滿滿」等3平台啟動審查。取自微博圖片
大陸再對「運滿滿」等3平台啟動審查。取自微博圖片

大陸近期加強網路安全審查，大陸網路叫車巨頭「滴滴出行」Ａｐｐ，昨天遭大陸國家網信辦以「嚴重違法違規收集使用個人信息問題」，通知應用商店下架。大陸「網絡安全審查辦公室」今天再發布關於對「運滿滿」、「貨車幫」和「BOSS直聘」等三平台啟動網路安全審查的公告。

據公告，為防範數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對「運滿滿」、「貨車幫」和「BOSS直聘」實施網路安全審查。

公告並稱，為配合網路安全審查工作，防範風險擴大，審查期間「運滿滿」、「貨車幫」和「BOSS直聘」停止新用戶註冊。

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