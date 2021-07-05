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香港5000元電子消費券 開始登記

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

香港電子消費券計畫正式進入實施階段，4日起開始接受市民的電子登記。截至當日9時，已有超過20萬名市民完成電子登記。

新華社報導，香港財政司司長陳茂波4日在部落格中表示，日常生活中已是「手機不離身、網絡不能斷」。這種情況下，電子支付是未來數碼化經濟的必備基礎。推進電子支付發展，才能帶來更多元化的就業機會，為香港經濟增加新動力、新景象。

香港政府在今年初發布的財政預算案中表示，將向每名合資格18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000港元的電子消費券，預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億港元財政承擔。

在7月17日或之前完成電子登記的市民，將可在8月1日收到第一期電子消費券，即收即用。在8月14日截止日期前完成登記的，也能在9月1日收到第一期電子消費券。

此外，香港當局表示，為進一步鼓勵公私營機構利用5G技術促進持續創新，「鼓勵及早使用5G技術資助計畫」的總資助額會由5000萬增至1億港元，並延長申請期至明年7月31日，預計可惠及額外約100個合資格項目。

香港 消費券

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