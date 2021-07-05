聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港5000元電子消費券 開始登記
香港電子消費券計畫正式進入實施階段，4日起開始接受市民的電子登記。截至當日9時，已有超過20萬名市民完成電子登記。
新華社報導，香港財政司司長陳茂波4日在部落格中表示，日常生活中已是「手機不離身、網絡不能斷」。這種情況下，電子支付是未來數碼化經濟的必備基礎。推進電子支付發展，才能帶來更多元化的就業機會，為香港經濟增加新動力、新景象。
香港政府在今年初發布的財政預算案中表示，將向每名合資格18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000港元的電子消費券，預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億港元財政承擔。
在7月17日或之前完成電子登記的市民，將可在8月1日收到第一期電子消費券，即收即用。在8月14日截止日期前完成登記的，也能在9月1日收到第一期電子消費券。
此外，香港當局表示，為進一步鼓勵公私營機構利用5G技術促進持續創新，「鼓勵及早使用5G技術資助計畫」的總資助額會由5000萬增至1億港元，並延長申請期至明年7月31日，預計可惠及額外約100個合資格項目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言